受到海岬型與巴拿馬型船運價揚升，波羅的海乾散貨BDI指數續揚連3漲，散裝航運族群走強，早盤慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台航(2617)、正德(2641)等早盤漲幅都達5％。

BDI最新報價上漲103點，收2148點，漲幅5％；海岬型運費指數(BCI)上漲166點，收2015點，漲幅9％；其平均日租金為每艘16709美元，增加1378美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲155點，收作2596點，漲幅6.4％，其平均日租金為每艘23366美元，增加1397美元，近1周漲幅8％，一個月來漲幅29％；輕便型船日租金來到23999美元、近1周漲約9％、近1個月漲約21％，中小型船舶日租金行情亦維持優於去年同期行情。

慧洋1月稅前盈餘為8.65億元，每股稅前盈餘為1.16元。慧洋認為，目前各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題，使得船舶周轉率低下，再加上新造船訂單仍偏低的基本面支持，運價可望逐漸回升。

慧洋船舶以中小型船為主，第一季有17艘船將進行換約，第二季則有33艘船換約，慧洋對換約租金表現維持正向看法，預期可帶動營收向上。