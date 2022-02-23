好市多不僅進場時要出示會員卡，若有消費離場時，也要再看過購物明細，但這卻讓一名男網友不滿，認為離開時又要再看一次明細，已違反信任法則，「可以告好市多侵害人權嗎？」貼文一出馬上蓋起高樓，有網友說，查看明細其實也是為保護消費者，防止已結帳商品被有心人拿走或被結帳店員多刷。

原PO今（23）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，每次買完結帳，到了門口要離開，又要再出示一次明細，他覺得店員在結帳時，就應該檢查消費者購買商品，認為好市多要求拿出明細，已違反信任法則，詢問這樣「可以控告侵害人權嗎？」

文章上線一小時，吸引上千會員留言洗臉，「不能接受就退卡，沒什麼好說的」、「可以告啊！記得拍三聯單」、「覺得麻煩就不要買囉」、「當初入會的說明說有白紙黑字寫得很清楚喔」、「笑死！你不同意，當初還跟人家辦什麼卡、加入什麼會員」。

留言中也有不少網友揭好市多看明細的原因，「這個機制還可防有人推走別人的購物車」、「等你哪天推車整車被不明人士推走，你就懂什麼叫信任了」、「看明細滿好的啊！我都自己去採買，結帳完也能安心去廁所，不怕推車被推走」、「我曾經結帳完，結帳人員少放了東西，是檢查明細的人員發現，趕緊幫我放回推車」、「這個我覺得滿好、滿貼心的，可以防止結帳店員結錯！」

事實上，好市多在1997年進駐台灣時，會員條款就已標註，購物完於賣場出口處，將購物明細及商品給好市多員工核對，是為了確保購買商品正確無虞。