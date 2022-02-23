震旦集團旗下通業技研於21～26日在南港展覽館參加由兩大工具機展首度合作舉辦的「TIMTOS x TMTS」聯展，現場展示全球最新Stratasys 3D列印「從設計到生產一次到位」的3D解決應用，以及Creaform手持3D掃描技術，應用在工具機加工零件的3D掃描、3D檢測等應用，協助廠商於產品開發周期導入合適的3D工具協作。

全球電動車市場持續升溫，已被視為長線趨勢大商機，震旦通業技研瞄準趨勢，推出電動車3D應用解決方案，加快產品從開發到上市的進程，讓汽車製造流程更加靈活多變，滿足個性化訂製需求，並協助顧客從設計到生產一站式服務，快速搶占市場商機。

現今電動車市場迅速發展，在創新設計、高度整合及按需生產趨勢下，能跟上快速客製化設計者，就能搶下市場商機。通業技研總經理紀崇楠表示，通業技研深耕3D市場近30年，代理全球知名3D產品，協助廠商於產品開發週期導入合適的3D工具協作，以多元3D解決方案，協助顧客提升競爭力。同時，通業技研於2月因巿場經營績效成長與顧客服務表現優異等，再度獲得Stratasys總部肯定，成為台灣唯一白金級別合作夥伴。

電動車製程比起傳統燃油汽車少了引擎及變速箱，使零件數得以大幅減少，可降低研發成本；3D數位技術加速創新、提高產能，將是引領未來移動新趨勢。通業技研的電動車3D應用解決方案，利用3D列印的快速原型，透過Stratasys全彩複合材質列印，輕鬆創造出皮革、木紋或透明漸變效果，貼近最終產品的原型，對於內裝零件或飾板類的溝通更加輕鬆、更快做出設計決策，甚至將訂製零件製作推向新高潮。

Stratasys旗下的生產級熱塑性3D列印材料，也能用於生產加工與製造輔助工具，即便零件的複雜度高，也能藉增材製造達到小批量快速生產，取代傳統金屬機加工製程，不僅簡化製造與組裝的過程、縮短周期，更改善人體工程學和生產率。

由於電動車的零部件和子系統較傳統複雜，傳統的3D檢測技術可能對飾面非常敏感，操作人員需要事先處理表面（如噴粉消光處理）才能進行檢測。這種處理工作需要額外的時間，以及後續清潔工序，並且很難預測效果，如果處理得不好，恐影響檢測精度。

Creaform旗下的MetraSCAN Black手持高精度3D掃描系統，以15條藍光雷射十字線、精度達0.025mm，不需貼點定位或噴粉消光方式，不破壞車體表面即可完成掃描，更具備國際認證（VDI／VDE 2634與ISO17025），對於汽車零件製造廠於品質的要求是一大保障。此外，Creaform 3D掃描也常被用於逆向工程進行模具開發、少量多樣、彈性製造等汽車AM售後零部件開發的重要參考來源。