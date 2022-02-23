熱門韓劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》收視長紅，朴敏英在劇中飾演OL女主管，與小鮮肉部屬宋江大談社內戀愛，非但不殘酷，還甜到擦出火花有了一夜情，朴敏英在戲中穿CELINE、CHLOE等女人味十足的襯衫與套裝，佩戴寶格麗（BVLGARI）、愛馬仕（HERMES）和卡地亞（CARTIER）的珠寶與手表，展現OL女主管的時尚品味，讓小鮮肉宋江一見傾心、不愛也難。

朴敏英在《氣象局的人們》飾演OL女主管，以黑色針織衫與褲裝搭配愛馬仕Cape Cod女表，時尚優雅。（擷自JTBC官網）

有收視女王之稱的朴敏英繼《金秘書為何那樣》之後，在《氣象局》中再度飾演幹練的都會OL，她在劇中的造型與裝扮已成為OL時尚的典範，不論是CELINE俐落帥氣的藍色條紋襯搭高腰褲裝，或是CHLOE優雅女人味的百褶裙裝，無不完美展現她的身材優勢，再搭配各大名牌的皮包、經典款珠寶與腕表，更可收畫龍點睛之效。

朴敏英佩戴寶格麗Diva’s Dream耳環，充滿女人味。（擷自JTBC官網）

朴敏英手拎名牌包包括Tod’s、Ferragamo、Fontana Milano等，都是款式低調的皮革包款，尺寸都是可以裝得下A4公文紙的大小，非常實用百搭，也符合她在劇中工作能力佳的人格設定。

朴敏英佩戴卡地亞LOVE鑲鑽耳環與項鍊、Ballon Bleu de Cartier藍氣球女表，品牌辨識度很高。（擷自JTBC官網）

朴敏英的珠寶、腕表更是精采，開播以來她已先後佩戴寶格麗 B.zero1、BVLGARI BVLGARI與Diva’s Dream等珠寶，以及卡地亞的LOVE系列珠寶，款式包括了戒指、項鍊與耳環，多數是成套佩戴，另還佩戴了愛馬仕的Cape Cod女表、卡地亞的Ballon Bleu de Cartier藍氣球女表，都是辨識度很高的經典款，價格也在OL小資女可以負擔的能力範圍內，加上款式經典不褪流行，是相當值得OL小資女投資的時尚單品。

寶格麗B.zero1 Rock系列K金鉚釘鑲鑽耳環，約20萬3400元。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’ Dream系列珍珠母貝鑲鑽玫瑰金耳環，約8萬3800元。（BVLGARI提供）

寶格麗BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約16萬1500元。（BVLGARI提供）

愛馬仕Cape Cod Chaine d’ancre玫瑰金鑲鑽款， 49萬6600元。（HERMES提供）