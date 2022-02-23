228連續假期即將到來，假期間天氣可能放晴，交通部高速公路局預估會有出遊車潮，2月26日、27日上午國道南向車多，27日、28日下午換成北向車多，建議用路人避開壅塞時段，並善用「高速公路1968」App的時間預測功能計算行車時間，掌握資訊。
高公局表示，2月26日及27日南向的駕駛，西部國道可多利用中午12時後出發；國5用路人多利用下午5時後出發。
2月27日及28日北向的駕駛，南部地區用路人可利用上午9時前出發，中部地區用路人利用中午12時前出發；國5用路多利用上午9時前出發。
高公局建議，民眾規劃出遊可先利用高速公路1968 App的「時間預測」功能，查詢行駛國道的行車時間預測，除可比較選定起終點交流道於預計出發時間之前1小時及後2小時內的預測行車時間，系統還會建議當日最佳與不建議的出發時間供參考。
另出遊前可透過「即時規劃」服務，查詢當下選定起終點交流道的行車時間，包含預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊，讓用路人評估是否改道。
高公局提醒，今年228連假於26、27日，每日上午6時至中午12時實施國5南向高乘載管制；27、28日，每日下午2時至晚間9時實施國5北向高乘載管制，請民眾多加留意並配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。