228連續假期即將到來，假期間天氣可能放晴，交通部高速公路局預估會有出遊車潮，2月26日、27日上午國道南向車多，27日、28日下午換成北向車多，建議用路人避開壅塞時段，並善用「高速公路1968」App的時間預測功能計算行車時間，掌握資訊。

高公局表示，2月26日及27日南向的駕駛，西部國道可多利用中午12時後出發；國5用路人多利用下午5時後出發。

2月27日及28日北向的駕駛，南部地區用路人可利用上午9時前出發，中部地區用路人利用中午12時前出發；國5用路多利用上午9時前出發。

高公局建議，民眾規劃出遊可先利用高速公路1968 App的「時間預測」功能，查詢行駛國道的行車時間預測，除可比較選定起終點交流道於預計出發時間之前1小時及後2小時內的預測行車時間，系統還會建議當日最佳與不建議的出發時間供參考。

另出遊前可透過「即時規劃」服務，查詢當下選定起終點交流道的行車時間，包含預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊，讓用路人評估是否改道。

高公局提醒，今年228連假於26、27日，每日上午6時至中午12時實施國5南向高乘載管制；27、28日，每日下午2時至晚間9時實施國5北向高乘載管制，請民眾多加留意並配合。