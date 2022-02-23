前副總統陳建仁已於去年底申請加入民進黨，被解讀在年底選戰，甚至2024總統大選可能有一定角色，可能會牽制副總統賴清德角逐2024總統選舉。對此，民進黨立委鍾佳濱今日表示，陳建仁現在加入民進黨一定是有訊號，因為陳也被點名是代表民進黨出征台北市長選舉的人選之一，現在國民黨立委蔣萬安應該會很緊張。

屬鍾佳濱同屬新系的賴清德，屏東縣長初選力挺鍾佳濱；昨日傳出陳建仁已經申請加入民進黨，被解讀可能是要牽制賴清德參選2024總統。鍾佳濱今接受廣播節目專訪，被問及賴清德是否芒刺在背，鍾佳濱說，芒刺在背的應該是國民黨，而且蔣萬安應該會很緊張，不論是衛福部長陳時中或陳建仁出征台北市長選舉，國民黨應該會非常緊張。

民進黨布局年底縣市首長選舉，部分縣市人選至今尚未明朗化，傳聞，民進黨有意讓陳時中選桃園市長，陳建仁選台北市長，廣播節目主持人周玉蔻今詢問鍾佳濱，如果陳建仁參選縣市首長落選，有可能不選總統嗎？鍾佳濱說，陳建仁這張牌放在哪裡，大家就都很緊張，不就達到目的了嗎？

鍾佳濱分析，賴清德與陳建仁各有特色，當初選擇陳建仁當副手，保持無黨籍身分，與其說要爭取中南部支持，不如說是民進黨過去刻板印象，比較不放心中間選民；而賴清德優勢在於本土意識越來越強，兩個人各有所長，陳建仁再擔任副元首以無黨籍獲得支持，現在選擇加入民進黨，對政黨來說一定是有訊號。