萬輛汽車因晶片缺貨閒置，被大雪覆蓋。

受疫情影響，全球晶片荒問題難解，汽車產業受嚴重打擊，不時傳出有汽車製造商因缺料、缺晶片問題被迫暫停生產線，有外媒曝光福特汽車有上萬輛休旅車因缺少晶片無法完成組裝，只能暫時停放在組裝廠的戶外空地上，任憑雨水、大雪覆蓋，畫面曝光相當震撼。

美國汽車媒體CarAndDriver報導，在美國廣受歡迎的福特休旅車Bronco因晶片大缺貨原因無法完成組裝，許多消費者的交車時間被迫推遲，半成品也只能暫放空地閒置，事實上，去年夏天福特堆放半成品車輛的照片就曾引起討論，沒想到經過數個月狀況仍然沒有改善。

經銷商Tim Hovik表示，「這個問題並不是只有福特才有，而是整個汽車產業的問題，在沒有獲得官方消息確認前，經銷商跟車主都只能乾等，唯一可以確定的是，要取得晶片可以說是越來越難了。」

去年中福特就曾有多達8條生產線暫停運作，今年初芝加哥與墨西哥組裝廠仍有減班停產狀況，該公司也多次強調，晶片荒問題相當嚴重。

儘管如此，福特Q4仍寫下不錯銷售佳績，美國銷量逾50萬輛比第三季大幅增加27%，去年全年銷售約190萬輛，位居全美第三大車廠，但比2020年下滑6.8%，不過福特在電動車業務上有所成長，排名美國第二大製造商，僅次於特斯拉。