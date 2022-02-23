隨市場逐步反應國際事件不確定性影響，後續將回歸基本面，印度景氣回升期，企業獲利表現展望良好，加上央行仍採取寬鬆貨幣立場，三大優勢加持，仍可望吸引資金進駐，後市表現值得期待，短線逢回不失為擇機佈局印度基金契機。

投信法人表示，受到俄烏潛在衝突的地緣政治風險升溫，及市場對聯準會（Fed）升息預期兩大因素影響，近期全球主要股市表現波動劇烈，印度股市同樣受拖累回檔，但整體來看，印度具備基本面、資金面、政策面三方均佳的加持，印度基金短線有利逢回伺機布局。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度基本面的製造業與服務業PMI仍維持在50以上的擴張區間，整體景氣擴張態勢並未改變，企業獲利亦可望維持高增長態勢，根據高盛預估，MSCI印度指數成分股企業EPS增長率今年可望接近22％的水準。通膨方面，印度去年12月CPI年增率上升至5.6％，雖創5個月新高，但仍低於市場預估值，且處在印度央行的目標通膨區間，短期來看通膨料呈現偏升格局，高點預估在5、6月，之後可望逐步走降。

政策面來看，根據印度央行2月利率會議結果顯示，考量Omicron疫情對經濟影響仍存不確定性，因此不急於近期升息，仍採取寬鬆貨幣立場，且印度央行對於印度2023年GDP成長率預估為7.8％，也較市場預期樂觀。

林光佑認為，就產業與經濟發展政策來看，從2020年開始，印度政府就以PLI獎勵措施吸引本土和外資設廠，預期今年仍有機會擴大獎勵產業及推出新的獎勵措施，中長期有利印度出口貿易。

印度整體景氣展望佳、資金環境寬鬆、政策鼓勵等利多加持，仍看好印度股市表現，產業中長期而言，包括新能源、電動車及印度製造概念股等，可持續關注。