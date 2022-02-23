綜藝大姊大白冰冰，出道至今50年，主持過無數節目都開出超高收視率，近日在臉書曬出昔日舊照，只見她身穿薄紗衣，大展零贅肉的火辣身材，讓網友看了吃驚之餘，也對當年的好身材讚嘆不已。

白冰冰今（23）日在臉書發文詢問網友「何謂好身材？」接著列出自己心中需要具備的條件，分別是「看起來瘦瘦的，摸起來肉肉的，站起來是S型，躺下來是山水畫，男人看了想佔有，女人看了想擁有」，接著分享昔日的舊照，只見她穿著一襲薄紗，不僅四肢纖細，還有著Ｖ字型瓜子臉及零贅肉的水蛇腰，與如今相比起來，可以說是判若兩人。

對此，網友紛紛留言：「心善良的冰冰永遠是智慧氣質美女」、「冰冰就是有這種好身材，年輕貌美，現在也美」、「冰冰姊，真漂亮，漂亮的不得了，像花一樣耶」、「冰冰姐很美喔，但更喜歡您的智慧」、「年輕時真的是窈窕美女！現在是氣質美女！永遠是美女胚」、「永遠不老的氣質美女」、「不管任何環肥燕瘦美女們，在我心裡都比不上善良、有智慧又漂亮的冰姐」、「身體健康最重要，不要管身材的曲線」。

白冰冰近來也多次在臉書回顧昔日的舊照，更曾曬出與演過《家有仙妻》女星林以真的同框照，還好奇詢問網友：「大家還記得右邊是哪位大明星嗎？」立刻掀起回憶殺，引起網友熱烈討論。