NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（23）日更新，開放「傲慢之塔5樓」以及新壺精，同時展開多項精彩活動。

《天堂2M》今（23）日更新，開放「傲慢之塔5樓」，更加強大的BOSS現身。傲慢之塔5樓的首領怪物「哈勒特」，主要掉落物品為「熔岩爆刃、嗜血魔劍、哈勒奈斯斗篷、泰狄奧森項鏈、繼承者之書（衝擊加持II）、戰鬥技術書（復仇）、二刀流秘傳書（裂斬）」。

此外，也新增傲慢之塔移動符咒，持有傲慢之塔5樓移動符咒時，將不會套用5樓的詛咒魔法「傲慢之罪」，傲慢之罪包含「防禦率減少35、近距離／遠距離／魔法迴避減少10、技能抵抗減少60、技能抗性減少10%」。

除了傲慢之塔外，今日也追加了六種壺精，包含新傳說壺精「核心基座」、新英雄壺精「賽魯」、「克魯瑪」、「史坦」、「薩班」以及新稀有壺精「山獅」。

《天堂2M》新壺精

各項精彩活動：

●【幸運新苗】：2/23維護後～3/10維護前，於原野狩獵時，有機會獲得「幸運新苗（活動）」，蒐集幸運新苗（活動）可兌換各種獎勵道具。

幸運新苗

●【幸運的血盟恩寵祝福】：2/23維護後～3/10維護前，活動期間內，所有血盟可額外獲得增益效果，「殷海薩恩寵充能量」將增加15%。

幸運的血盟恩寵祝福

●【幸運的激戰之島】：2/23維護後～3/10維護前，活動期間激戰之島副本基本時間加倍，狩獵時可獲得「激戰幸運箱（活動）」，開啟後將隨機獲得多種獎勵。

此外，活動期間每日上午9：00～11：59，登入遊戲即可在郵件領取包含「殷海薩恩寵*1000、激戰幸運箱、閃亮古董袋（活動）*3、幸運新苗（活動）*10」的特別獎勵。

幸運的激戰之島

●【挑戰！傲慢之塔】：2/23維護後～3/2維護前，活動期間內在世界副本傲慢之塔冒險時可獲得經驗值提升，以及傲慢之塔各樓層移動卷軸掉落率增加的BUFF效果。