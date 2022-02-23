近日寒流發威，學生單穿制服根本不保暖，教育部規定，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內、外加穿保暖衣物，學校不能禁止，但近期台灣青年民主協會卻接獲許多學生投訴，仍有學校禁止學生將保暖外套穿在校服外，必須塞進很薄的校服內，家長也憂心孩子穿不暖，直呼禁外穿保暖外套實在沒道理。

教育部在2020年修正高中以下服儀法規時，就已明訂「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物」，而學生對於冷熱的感受差異大，只要學生主觀覺得冷，就不應限制學生穿禦寒衣物在外，雖然大部分學校已落實，但仍有部分學校仍限制學生穿著。

台灣青年民主協會表示，一名北市的國二學生就提到，學校在山上，最低氣溫甚至只有8度，到了學校沒想到主任只關心學生帽T穿的顏色有沒有違規，有沒有把帽T塞到校服裡面，根本不管學生有沒有穿暖、會不會感冒。

有家長指出，遵守學校服儀雖然重要，但制服穿不暖又不能穿厚外套實在沒道理；兒子就讀松山高中的家長則說，學校對服儀雖有規定，但還是以學生穿暖為主，制服裡面可穿加厚衣服，運動褲也不一定要穿學校的，但以黑色為主。

松山高中學務主任張洸源表示，學校已沒有限制學生冬天的穿著，學生幾乎都會穿便服外套，主要以保暖為主；格致國中校長陳昫姮則表示，學校位在山上，比平地低3度，只要學生穿衣服不要太邋遢，就不會特別規範。

中山國小校長陳冠英則說，寒流來襲，也會特別提醒小朋友要注意天氣變化，有家長比較忙碌，無法關心孩子穿著，也會特別提醒同學要記得穿外套；對此，教育局副局長陳素慧表示，目前多數學校已沒有類似問題。

青民協會呼籲，儘管教育部已對服儀法規全面盤點，但實際在學校卻仍發生禁止學生穿禦寒衣物在制服外，讓學生連寒流穿暖都成為奢侈，教育部應發函確實督導各校改善。