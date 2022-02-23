歷經陳菊、韓國瑜、以及陳其邁等高雄3位前、後任市長，「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新」案，23日舉辦動土儀式，由於這是高雄第一個公辦都更案，因此，高雄副市長林欽榮特別在現場，向台北市和新北市喊話，「我們高雄也有公辦都更了」，該案實施者國城建設將投資22億元，興建546戶大樓住宅，預定2025年完工。

「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案」23日舉行開工動土典禮，國城董事長蔡麗環、國城總裁洪平森、財政部國產署長曾國基、高雄副市長林欽榮、高雄財政局長陳勇勝、第一銀行董事長邱月琴、以及大高雄不動產開發公會理事長林永興等產業官人士與會。

「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案」基地面積2300坪，2018年由國城建設得標，2019年3月簽約，國城建設總裁洪平森致詞指出，這是高雄市政府第一個公辦都更案，也是國城建設第一個投資的公辦都更案，當初得標時，「內心高興的同時，也充滿惶恐」，還好高雄市頒佈實施「都更一六八」專案，才讓國城放心，不再憂慮工期和工程充滿變數。

洪平森表示，鳳山這幾年，是高雄成長最快速的地區，而本案鄰近高雄捷運鳳山國中站出口，在鳳山的樞紐地帶，交通便捷、地理區位佳，生活機能完整，國城建設將秉持社會要共好的理念，提供友善公益設施及大量公共開放空間，不以追逐利潤為導向，只為了給高雄首購族一處安心、安身的起家，讓高雄囝仔回來一起為台灣打拼，以身為高雄人為榮。

洪平森指出，國城建設預計投資22億元，規劃6棟15層的住宅大樓，總共546戶，預定2025年完工，考量「公益性、公共性及可及性」，將以公園式的公益設施概念出發，創造優質生活，同時，也將提供高品質的住宅環境，並促進都市街區特色的塑造，打造一個結合公益、住宅、自然環境與人文特質的建築空間，「國城將全力以赴，如期如質完工」。

高雄副市長林欽榮表示，這是高雄跨時代的第一個公辦都更案，「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案」在今年1月11日，順利核定都更事業計畫暨權利變換計畫之後，23日動土，如今，終於可以大聲向台北市、新北市說，「我們也有公辦都更了」。

林欽榮指出，此一都更案，高市府可以分回124戶住宅單元、100坪的公托空間，提供全齡宜居、友善育兒的居住環境，而國產署則可以分回59戶住宅單元。

他說，高市府去年推動公共建設促參案，民間投資金額達850億元，創歷年新高，其中「特貿三公辦都更案」民間投資金額高達775億元，國城也是得標廠商之一，顯示企業看好高雄市產業發展，未來，台積電、穩懋、默克等半導體大廠也將相繼設廠加碼投資，為高雄經濟發展注入一道新活水。

林欽榮表示，今年是高雄捷運「四線齊發年」，除了輕軌，捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線也將陸續興建，除了持續積極招商引資，帶動城市經濟發展外，並擘劃都市更新推動大戰略，在成立都更專責單位、積極佈局公辦都更、加速推動都更審議等三箭齊發。

他說，高市府今年將持續規劃推出「左營區機20公辦都更案」、「捷運衛武營站(O10)周邊土地開發案」、「捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、以及「岡山行政中心公辦都市更新案」等4個都更招商案。

林欽榮強調，高市府制定的「都更一六八專案」，將是所有都更案的行動準則，這項法規將給予廠商「明確、可以預期的結果」，只要100％地主同意，在都 市更新事業計畫及權利變換計畫報核後6個月內，核發都市更新核定函、報核後8個月內，核發建築執照。

高雄財政局長陳勇勝表示，該案基地前身為49年興建的高雄縣稅務新村，縣市合併後，高市府積極推動閒置土地活化，因眷戶遷出、現況建物老舊、居住環境品質低落、土地使用效能不符都會發展需要，經高市府決定以公辦都市更新方式開發，順利與實施者國城建設公司簽訂委託實施契約，並於今年完成都更審議核定實施。

陳勇勝指出，該案採銀級綠建築、無障礙第二級環境設計，國城建設將投資22億元，全案更新後，可創造不動產價值34.7億元，預估公有地主共可分回13.5億元更新後房地，其中，高市府可分回房地價值8.8億元，提供市民優質居住空間。