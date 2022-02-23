全球智慧安防領導品牌晶睿通訊(3454)宣布與嘉因資訊合作，藉由雙方合作，將刷卡紀錄與影像紀錄結合，一旦有爭議產生，可快速搜尋與回放，未來還將結合雙方在監控及門禁系統優勢，開啟智慧安全新生活。

為強化智慧影像分析技術，晶睿積極與各大領導軟硬品牌策略聯盟，發揮彼此優勢，展現高度系統應用與技術整合，提供更多影像加值服務，滿足垂直市場的安防需求，近期晶睿宣布與嘉因資訊展開技術整合，創造完善的監控門禁解決方案。

晶睿表示，目前市場上門禁系統的使用，多數仍採用感應卡或打卡鐘，主要管理者多為總務或是人事部門，一旦遇上勞資爭議事件，不確實、不精準、無法追蹤的考勤資料，將導致爭議，因此內部員工出入權限及出勤統計相形重要，亦成為企業主的重要課題。

藉由雙方合作，將刷卡紀錄與影像紀錄結合，於爭議產生時，可快速搜尋與回放，監控保全系統可通過晶睿通訊的VAST2影像管理平台即時控管通過的員工資訊，包含姓名、編號、頭像，以及進出過權限，就能立即排除許多狀況，升級應變作業機制，滿足不同管理部門上的使用需求，也加強了企業安全防護。