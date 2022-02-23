漢霖民俗說唱藝術團，3月19日晚上7時30分將在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳帶來虎年全新編製《虎笑風生》演出，內容精彩可期。

「漢霖民俗說唱藝術團」成立於1985年，35年來戮力推廣全方位相聲，努力促進節目題材的多元化，結合古今中外的內容，成果豐碩，在這跨領域的表演世代，「漢霖」將藝術融合文化、文學、教育等元素，並融入新世代的知識、文化、巧思，重新改編、詮釋的作品呈現新樣貌，更適合現代觀眾的審美觀，漢霖希望觀眾們感受到說唱藝術的魅力，希望相聲藝術在臺灣深深地扎根，並茁壯成林。

苗栗縣府文觀局指出，《虎笑風生》內容豐富且兼具笑料與教育意義，將由王振全團長帶領漢霖老中青演員，將說唱藝術結合虎年民間信仰、與虎相關的故事、傳說為題，深具中國傳統民俗風味，透過不同的表演形式，以輕鬆幽默的風格，讓觀眾朋友欣賞表演之餘，一窺傳統曲藝的繁盛面貌。

該劇為使節目熱鬧多元，除民眾所熟悉的相聲演出外，表演形式同時包含竹板快書、雙黃等曲藝，節目老少咸宜，適合家庭親子一同欣賞。

文觀局表示，本場次採售票入場，均一票價100元，喜歡說唱藝術的民眾可至OPENTIX兩廳院文化生活售票平台各售票點、網站及四大超商購票。