富采投控(3714)將在3月3日受邀券商法說會，法人看好，每股盈餘可望連三季超過1元。在周二觸及86.7元之新春新低點，距離先前高價104元已下挫近2成後，周三甩開外資連6日賣超，股價上漲3.8%或3.3元，達90.2元，重返5日線、90元關卡，拋開連六黑包袱。

富采下周四法說會，高層預計再對2022年Mini LED產業釋出景氣風向球，市場聚焦三安光電追趕的速度、Mini LED營收占比、新產能放量情況等。

富采目前高階產品及Mini LED維持滿載，Mini LED領域也持續擴產，目前月產能約120萬片(約當4吋晶圓)，公司規劃在第二季底之前，再釋出30萬片產能，使得月產能向上攀升至150萬片，因整體營收規模擴大，富采今年Mini LED營收占比仍維持20-30%；至於在全球第一的紅光LED上，富采也延續前次說法，今年將持續擴產。

富采2021年第四季營收98.52億元，僅比去年第三季旺季高峰減少4.6%，表現優於預期，為2021年單季次高；富采去年營收達364.25億元，交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。法人針對富采單季獲利估值普遍仍逾1元，可望連續三季每股盈餘逾1元，累計2021年前三季每股稅後純益達2.56元，去年全年獲利基本盤為3.5元起跳，今年有機會重啟配息，且2022年的獲利表現也看佳。

富采1月合併營收30.52億元，年增31.86%、月減8.45%，回落至最近九個月新低。但Mini LED產能漸次開出之下，隨著mini LED開案量提升，相關供應鏈從設備端到打版端，富采已見獲利躍升。法人認為，Mini LED應用將持續擴大，搭載Mini LED面板車用題材將於下半年量產，Apple產品及Mini LED TV出貨量也有望倍數成長，預期富采相關產能在擴產5成下仍可維持滿載水準。

台灣Mini LED供應商的相關機台稼動率均維持滿載水位，有助個股營運好轉，Mini LED概念股如惠特(6706)、光鋐(4956)、鼎元(2426)、榮創(3437)、台表科(6278)、宏齊(6168)、久元(6261)、億光(2393)等股價皆有成色。