Garmin去年在航空、航海、車用、戶外、健身休閒五大領域營收皆達兩位數成長，營運在疫情衝擊下逆勢成長，展望2022年，預計全年營收將達55億美元、年成長10%。

Garmin公布2021年全球財報，表現亮眼不畏疫情逆勢成長，去年第四季受惠航空、航海、車用導航的強勁增長帶動下，營收達13.9億美元。全年總營收達49.8億美元，較2020年成長19%，連續6年成長；年營業利潤12.2億美元，較2020年增長16%，雙創歷史新高。年營收毛利率58%；年營業利率24.5%；稀釋後每股盈餘達5.82美元新高，較2020年成長13%。另外，Garmin於2021年收購航海通訊系統設備與服務公司Vesper Marine，持續擴大航海生態系版圖。

Garmin總裁兼首席執行長Cliff Pemble表示，2021又是表現卓越的一年，憑藉市場對Garmin產品的強勁需求，航空、航海、車用、戶外、健身休閒五大領域營收皆達兩位數成長，展望2022年，還有許多令人興奮的新產品將陸續推出，對此我們充滿期待，預期2022全年營收將達55億美元，較2021年成長10%。

展望全球後疫情時代健康意識成長，擁有完整健康監測功能的智慧穿戴市場需求高漲，Garmin持續於全球拓展製造足跡，至今全球員工人數近19000名，較2020年成長16%，Garmin長期以台灣作為主要生產基地，並於2021年擴廠投資進駐台南樹谷園區，同時為強化員工福利與留才。