雲林縣政府斥資6.3億元，打造虎尾鎮市區立體停車場。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善虎尾鎮市區停車問題，規畫「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」，23日由雲林縣長張麗善等人主持開工典禮，整體結構地下1層、地上6層，其中地上1、2樓為商場，總經費達6.3億，完工後不僅可改善市區停車問題，更可營造新商圈，促進地方繁榮。

虎尾鎮公安路停車場原為免費的平面停車場，約有60餘車位，後因有人長期將車輛停放在此占用停車格，引發爭議，由縣府招標暫改為民間經營收費停車場，由於縣府持續規畫設置立體停車場，收費停車場於2020年11月11日結束營業，閒置至今已1年多。

「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」因近年來營建成本大幅提升，多次招標都沒有廠商投標，經縣府向中央爭取經費加上自籌款，調高工程費用，總算順利完成招標作業，23日由張麗善、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人主持開工典禮。

張麗善表示，停車場位於虎尾布袋戲館後方，周邊還有雲林故事館、星巴克、誠品書局等熱門景點與店家，長期以來遊客眾多，停車1位難求，為紓解虎尾鎮市中心停車不足問題，提升觀光遊憩服務品質，因此規畫興建公安路立體停車場，滿足大家的停車需求。

張麗善指出，為提升這塊位於市區精華地段土地的利用效益，縣府向交通部公路總局申請前瞻計畫補助1億2236萬5000元，再自行籌措5億1051萬8275元，興建複合式立體式停車場，整體經費共計6億3288萬3275元，工期480日曆天。

立體停車場整體結構為地下1層、地上6層，其中地上1、2層規畫為商場，其他樓層為停車場，可提供296個停車位，另戶外空間還有30個機車停車格。外觀以城市森林為概念，同時提供智能停車系統，建置複合式商場，預計4月上網公告商場招商。