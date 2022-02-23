俄烏衝突加劇，引發美國對俄羅斯實施第一波制裁，美股周二重挫，台股今(23)日開低走高，重返萬八，終場加權指數收在18055.73點，上漲86.44點，收復季線，成交值2689億元，權值王台積電收盤雖下跌2元，但運輸類股扮演重要撐盤角色，海陸空運齊揚，榮運、志信、中櫃都以漲停作收。

俄烏危機越演越烈，震盪全球股市，台股開盤小跌14點，以17954.75點開出後，隨即翻紅，重返萬八之上，尾盤買單敲進，一度站上18100點，來到18109.28點，漲逾130點，台積電以624元、下跌3元開出，午盤過後一度翻紅，來到629元，終場仍下跌2元，收在625元；聯電跌深反彈，尾盤有大單敲進，收盤上漲0.8元，以53.6元作收，漲幅1.52%；聯發科收在1120元，上漲10元，股王矽力收在3640元，上漲40元，漲幅1.11%。

運輸類股扮演撐盤要角，類股指數漲逾3%，航空雙雄尾盤有買單拉抬，長榮航收在35.5元，上漲2.55元，漲幅7.74%，華航收在30.3元，上漲1.85元，漲幅6.5%；貨櫃三雄全收紅，長榮漲1.75%，收在145元，陽明收在116元，漲幅2.2%，萬海收在190元，漲幅有4.68%。