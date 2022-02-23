最近寒流來襲、豪雨不斷，苗栗三義鄉山區20日晚間19時30分許，傳出路樹倒塌壓垮電線和電桿，影響用路人安全，警方獲報趕赴現場拉起封鎖線，並請電信公司人員搶修，在最短時間內將該路段恢復正常通行。

連日大雨不斷，於20日晚間苗警接獲民眾報案稱：三義鄉苗48線7公里處，有路樹倒塌壓到中華電信電線及電桿，致影響用路安全，警方立即趕赴現場，發現該處原屬雙向兩線道，因傾倒路樹及崩落碎石散落兩車道導致交通中斷，且傾斜的路樹倒壓在電線上，情況十分危急，員警立即擺設交通錐、閃警示燈及封鎖線警示，並通報中華電信派員前往協助處理。

苗栗警察分局三義分駐所所長林芫興、警員彭新元，當時正在執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱三義鄉苗48線7公里處，有路樹倒塌壓到中華電信電線及電線桿，影響用路安全。

2人隨即趕赴現場，發現在苗48線7公里處，路旁邊坡大樹因不敵強風吹襲，加上連日大雨山坡土石鬆動，導致路樹倒榻橫躺路面。

員警考量該路段為通往西湖方向的重要道路，且深夜視線不佳，立即封鎖該路段實施交通管制，並通報中華電信前來處理，在最短時間內以機具加上人力，將路面清除完畢恢復雙向通車。

苗栗警察分局分局長林永勝表示，近日山區土石因雨易有鬆動，容易導致道路坍方及落石風險，鄉親行駛山區道路應特別注意安全。

此次同仁為防制災害及維護鄉親交通安全，在掉落土石及路樹倒塌路段拉起封鎖線，進行交通管制，以維護現場人車安全，同仁冒雨積極排除道路障礙，深獲民眾好評，為民服務精神殊值嘉許。