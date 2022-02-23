對於忙碌的現代人來說，為了保持清醒、提高工作效率，幾乎每天都會喝一杯咖啡，只要沒喝就會感到全身不對勁，不過營養師余朱青提醒，咖啡雖然是人們的提神利器，但如果攝取過量的咖啡因，恐會造成身體負擔，還可能讓你越喝越胖。

余朱青在臉書粉專分享5大常見咖啡的熱量，以1杯500毫升為單位，其中熱量最高的是摩卡咖啡605大卡，接著依序為焦糖瑪奇朵361大卡、拿鐵咖啡256大卡、卡布奇諾200大卡，最後則為美式咖啡的熱量最低，1杯只有23大卡。

雖然所有品項都是咖啡的種類，熱量卻有很大的差距，余朱青解釋，咖啡粉本身沒有什麼熱量，真正的「罪魁禍首」其實是額外加入咖啡中的東西，像是摩卡咖啡，裡面就有添加牛奶和巧克力，如果連續喝30天，熱量就高達18150大卡，換算成體重大約會增加2.4公斤。

對此余朱青指出，儘管咖啡可以提升代謝力，但若是選擇熱量過高的咖啡，提升的代謝力也會遠遠落後於變胖的速度，並建議大家，如果真的離不開咖啡，可以選擇以濃縮咖啡加水稀釋而成的美式咖啡，熱量非常低，所以在提神之餘，也不用擔心會對身體造成額外的負擔。

最後余朱青也提醒，心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者，以及孕婦、孩童等，最好減少、甚至是完全不喝含有咖啡因的飲品。