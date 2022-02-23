烏俄局勢一觸即發，不少民眾憂心對台灣造成衝擊，國發會主委龔明鑫今天出席台南5G垂直場域製造業價值鏈數位轉型實證實驗計畫啟動儀式表示，政府各部門已密切觀察情勢，預擬因應措施，他說，台灣經濟實力健全，基本面非常好，大家可以放心，昨天股市雖有一點下跌，但整體還在控制中，沒有問題。

台南市長黃偉哲說，在地緣政治跟區域戰略情況下，台灣早就已經部署，當俄羅斯總統普丁說從烏克蘭撤軍時，大家都罵美國拜登是「狼來了」，結果，，現在證明很多情報情資交換是非常可信，既然是可信，我們預先做的部署也還在，相信中央政府跟國安單位，不管是在股市、物資調度等，一定已經做好萬全準備。

龔明鑫說，過年前就沙盤推演，密切觀查當中，過年後，就有第一波穩定物價的作法，短時間若對股匯市有影響，相關部會也已擬定對策。他說，台灣經濟實力非常健全，台灣基本面非常好，民眾不必過度擔心，國安基金也已有相當準備。