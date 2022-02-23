雲林縣長張麗善（左三）表示，說，中央廚房計畫也會加碼補助廚工薪資、提供營養師人力、冷鏈保鮮車、控溫餐車，以智慧化的物流可全程監控，確保受供餐學校學生吃到熱騰騰又營養的午餐。（周麗蘭攝）

雲林縣許多小校食材採購不易，為減少廚房營運成本支出，縣府爭取教育部偏鄉學校中央廚房計畫，共有7校將新建，每校補助3500萬元。完工後將以控溫餐車控提供周邊10公里內的小校用餐，崙背國小中央廚房今（23日）率先動土。

雲林縣156所國小中人數在100人以下多達88所，廠商供應午餐食材的意願不高，偏遠小校的交通成本更高，為了解決午餐品質問題，雲林縣府積極爭取教育部補助興建中央廚房，以降低成本買更好的食材。

將新建中央廚房的7校為崙背國小、土庫國小、土庫國中、馬光國小、麥寮國小、橋頭國小、北辰國小；擴建廚房的有建國國中、文光國小2校。

崙背國小的中央廚房23日率先動工，縣長張麗善、教育處長邱孝文、雲林縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、崙背鄉長李泓儀以及崙背國小李秉承等多名校長出席動土儀式。

邱孝文表示，本次爭取到的中央廚房興建與擴建經費僅次於高雄市，希望能克服採購食材的困難。崙背國小中央廚房落成後，將供應豐榮國小、大有國小的午餐。

邱孝文說，所有將新建、擴建廚房的學校都已完成發包，中央廚房啟用後的另一個好處是，中央補助三章一Q食材每名學生每天6元，未來統一採購的量大就能向廠商要求。

縣長張麗善說，中央廚房計畫也會加碼補助廚工薪資、提供營養師人力、冷鏈保鮮車、控溫餐車，以智慧化的物流可全程監控，確保受供餐學校學生吃到熱騰騰又營養的午餐。

雲林縣的小校有些頗偏遠，路程超過10公里以上或送餐超過30分鐘，不適合以中央廚房供餐方式辦理，張麗善表示，這些學校就成立12組採購聯盟，由群長學校協助辦理聯合招標業務。

崙背國小校長李秉承表示，張縣長上任後做到班班有冷氣、營養午餐補助7.1元，現在又爭取補助興建中央廚房使7.1元的補助更能落實到食材採買，他十分感謝。

崙背國小中央廚房是2層樓高，1樓是廚房，2樓是餐廳及食農教育場地。