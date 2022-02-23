據中央氣象局指出，預估二二八連假，將是多雲到晴好天氣，預估會有不少出遊人潮，萊爾富祭出多項限時優惠，搶攻連假商機，包括3／14前推出咖啡5折起，2／25至3／1加碼祭出零嘴、飲品買1送1起優惠，無論外出開車族必備的提神咖啡，或是宅在家追劇少不了的零嘴、飲品等，都可趁機囤貨；另外，隨著本土疫情趨穩，台北市也宣佈微解封，萊爾富即起推出「票券聯促優惠活動」，3／8前於門市Life-ET購票系統購買電影、交通或休閒旅遊等票券，憑票根或交易收據，至指定店家門市購買指定品項即可享有限量優惠，最低5折起。

迎接3天的228假期，看準國人連假出遊，萊爾富即起祭出咖啡5折起優惠，3／14前於全台門市購買Hi Café大杯拿鐵(售價55元)，享同品項(冰熱不可任選)買1送1；3／8前另有咖啡全品項第二件7折優惠，包括中杯單品耶加雪菲咖啡G1(售價39元)亦同享折扣優惠，咖啡控可別錯過。而針對2／28當日，Hi-Life VIP APP整買零取內則另祭出大杯美式咖啡(售價45元)及大杯拿鐵咖啡(售價55元)同品項買6送6，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換，讓民眾假期出遊提振精神外，也能精省荷包，隨地買隨地喝。

除咖啡優惠外，搶攻228連假商機，萊爾富於2／25至3／1加碼推出泡麵及多款指定飲品下殺買1送1起，像是人氣雙響泡銷魂麻辣牛肉湯麵（原價35元），以及樂天鬼滅之刃脆心巧克力片（原價59元），皆祭出買1送1優惠；樂法私藏系列紅茶、麥茶及四季春茶（原價30元），則可享任選買2送1；另強調100％椰子原汁，烤過後降低甜度更清甜的火烤純耶子水350mL，亦有特價2件59元優惠（單件原價40 元），無論出遊添購零食，或是宅在家追劇過節，都能趁機省一波。