男缺錢花偷洗衣機還逆向搬運 剛賤賣300元一轉身遭逮

桃園市蘆竹區日前有名男子，因缺錢竟將歪腦筋動到美髮店外的洗衣機上，利用手推車將洗衣機搬走，甚至大膽的在馬路上逆向搬運。美髮店業者發現後趕緊報警，警方調閱數十支監視器，火速1小時內破案，將該男子依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警分局表示，54歲的秦姓男子於22日早上11時許，因缺錢花用，趁美髮店打烊時，徒手將洗衣機搬運到自己的手推車上，一路在馬路上逆向前往資源回收場，該台洗衣機僅賤賣現金300元，豈料秦男才剛拿到變賣現金，回頭立即就被警方逮獲。

蘆竹分局南崁派出所員警接獲富國路上有家美髮業者報案，業者指稱因為準備遷移至新址營業，暫時將店內洗衣機及一些物品放置在門口騎樓地板，怎知一早來開店時才發現洗衣機遭竊。

員警獲報後隨即調閱監視器調查並鎖定秦姓男子，隨後也找到秦男到案說明，全案於調查完畢後，依竊盜罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。警方呼籲，個人財物應謹慎看管，必要時並應加裝防盜鎖具，以免遭到宵小覬覦，平白蒙受損失。