新華社旗下的刊物《半月談》今（23日）針對「徐州鐵鍊女」事件發表評論，稱江蘇省調查組就豐縣「生育八孩女子」（徐州鐵鍊女）事件今發布通報，依法嚴懲有關違法犯罪行為，邁出了解決問題的第一步，但強調而全社會關注的目光，並不僅限於「豐縣生育八孩女子」事件，更大的期待是，各級政府以此為契機，以刮骨療毒的勇氣，一掃殘留在朗朗乾坤下的「古老的罪惡」，即拐賣人口，尤其是拐賣婦女兒童。

《半月談》稱，一段時間以來，江蘇「豐縣生育八孩女子」事件引起社會高度關注和廣泛熱議，人們對拐賣婦女這種與當今時代格格不入的惡行感到震驚和悲憤。「豐縣生育八孩女子」長期遭遇的身心摧殘和撲朔迷離的真相，深深刺痛了社會良心、道德認知。這一事件已經從一起極端個案，發酵成一起全社會關注的公共輿情事件，進而引發整個社會的沉重反思。

針對江蘇省調查組今發出的通報，《半月談》分析，通報邁出了解決問題的第一步，但全社會關注的目光，並不僅限於「豐縣生育八孩女子」事件，更大的期待是，各級政府以此為契機，以刮骨療毒的勇氣，一掃殘留在朗朗乾坤下的「古老的罪惡」——拐賣人口，尤其是拐賣婦女兒童！

分析指出，雖然拐賣婦女犯罪行為的發生多數都是在上世紀的少數貧困地區，在脫貧攻堅勝利後的今天，許多人將之視為一段被遺忘的歷史，但必須看到，這樣的歷史並不久遠，傷疤遠未消除，受害者家庭的創痛還未治愈。對相關地方基層來說，解決這樣時間跨度長、牽扯範圍廣、處理難度大的問題，可以說是「燙手山芋」，但面對民心所望，必須迎難而上。還要看到，中央對於此類問題的態度始終是鮮明的，那就是對那些歷史遺留卻仍然危害現實的問題，必須一查到底。比如，內蒙古「紙面服刑」案的曝光引發中央啟動「倒查二十年」，發生在多年前的違法犯罪行為被徹查，最終帶來社會清明，推動了法治建設的進步，贏得了全社會的讚譽。

分析指，下決心刮骨療毒，才能從根子上消除拐賣婦女問題的現實之痛。拐賣人口本是一種嚴重的犯罪行為，在個別重災區卻成了司空見慣的「風氣」，相當數量的涉事者甚至認為是迫不得已的「辦法」。在一些地方，拐賣人口現象可能發生在不少人身邊，除去違法犯罪的人販子、買家，還有不少麻木不仁包括「同情」的知情者睜隻眼閉隻眼，甚至充當「幫兇」。如果不徹底斬斷這條罪惡的產業鏈，如果容忍「不買媳婦（妻子）這個村子就會消失」的功利性邏輯存在，如果不在全社會築起牢不可破的法治防線和高度一致的道德底線，真正讓拐賣人口的惡行無處遁跡潛形，我們就難以徹底剷除這一「古老的罪惡」的生存土壤，就會讓全社會的安全感幸福感大打折扣。對各級地方尤其是基層來說，到了該痛下狠手的時候。正如一些基層幹部所言，在已全面建成小康社會的今天，我們基本具備了解決這一問題的能力、條件。

《半月談》稱，某種程度上，歷史在透過「豐縣生育八孩女子」無法迴避的目光逼問我們，我們必須做出對得起良知和未來的回答。面對刺眼的歷史欠帳，要以「豐縣生育八孩女子」事件為起點，在全大陸範圍內深層次全方位治理拐賣人口問題，同時推進立法、嚴格執法，回應社會提高量刑標準、買賣同罪的呼聲。應切實落實《中國反對拐賣人口行動計劃（2021－2030年）》，完善集預防、打擊、救助、安置、康復於一體的反拐工作長效機制，加強使用大數據、人工智能等科技手段，徹底剷除「買方市場」，在全社會形成反拐、打拐、舉報的共識，讓拐賣婦女兒童在大陸大地任何一個角落都成為過街老鼠、人人喊打。對一些「重災區」而言，以人民群眾的急苦愁盼為出發點，善用歷史的眼光剖析根源、拿準措施，以刮骨療毒的勇氣和決心把問題解決在當下，分類施策，妥善處置，是考驗地方政府治理能力的一塊試金石。

《半月談》引網友所言，推動問題解決才是「豐縣生育八孩女子」事件的時代意義。要讓「豐縣生育八孩女子」知道，董某民遮蔽不住她的天空，有大陸政府的高度關注，還有全社會在乎她、關愛她，不會讓一個人掉隊，更不會讓一個人無名無姓。