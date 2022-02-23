林篤毅以鐵架和塑膠模替魚塭包膜，形成防護網，鋪上板子後還能站在包膜上。（林篤毅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林篤毅替魚塭「包膜」後，不但魚塭室溫提升6至7度，也調節種苗生長，讓台灣鯛魚苗可順利供貨。（林篤毅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

供應全台6成台灣鯛魚苗的嘉義縣高鉦台灣鯛繁殖場，業者林篤毅2016年仿效大陸「溫棚」養殖，斥資替魚塭「包膜」，讓室溫提升6至7度，不僅百分百抗寒，也調節種苗生長，在魚苗需求量大時，得以順利供貨。

林篤毅說，大陸因氣候因素，採溫棚養殖不罕見，為抵抗嚴冬、寒流，他才會不惜重資，以客制化且不斷修正方式，搭設鐵架和塑膠模替魚塭包膜，雖然一開始要投入高額成本，年養護費也要20萬元，但比起室內養殖場採控溫機制，起碼能省下大筆電費，還能確保魚苗順利成長。

林篤毅透露，一般入冬後得知即有寒流來襲，才會替魚塭包膜，雖然台灣鯛魚苗3、4月就要開始大量供貨，但這幾年氣候變化大，3、4月還有寒流，俗通「春天後母面」，所以會等到5月左右才會拆掉塑膠膜。

縣府農業處漁業科長張建成指出，沿海多數養殖業規模小，基於投資效益，多數業者不會花錢搭建類溫棚，但近年沿海發展漁電共生，已有資本雄厚的綠能業者在嘉縣投資打造大面積專業溫室漁電共生場，也算是替養殖業發展設施漁業。