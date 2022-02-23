受疫情影響，學校教育也出現根本性的改變，教育系統的組織運作、技術、資源、人力等方面，都需要大幅度調整，甚至課程也時常需要轉為線上進行。為此，台灣師範大學今(23)日與台東縣政府簽署合作備忘錄，將協力打造縣級虛擬學校學習系統，協助培育在地教育人才。

台師大表示，在這次合作上，將打破學校之間的疆界，共同建置縣級跨校混成教學模組與教學基地，導入混成素養導向教學與課程設計及評量、教練教學引導技術、社會情緒學習技巧之增能，培育在地學校課程與教學專業人才。

台師大也提到，雙方並合作建置虛擬學校網站MEEMO平台( Multi-Engaging E-learning ＆ Multi-Outcomes)，配合12年國教課綱、雙語、數位資訊入入等國家教育政策，重新組織與建構學生學習進程，打破以班級為學習單位，關注個別學生的學習需求，結合學校、家長與社群的力量，擴大學生學習機會與資源，提升學習學生學習成果。

台師大副校長宋曜廷指出，這次透過不同學校的橫向連結，以及與大學之間的垂直連結，期盼這次雙方合作發揮加乘力量，大家共榮共好，解決過去學習資源分配不均問題，進一步落實學校創新教學模組及推廣至更多地方。

台東縣政府教育處處長林政宏說，很榮幸和台師大優質教育團隊合作，尤其感謝愛思客團隊多年來協助第一線教師，發展規畫具備素養課程的能力，讓各科教師能互相啟發、一起設計課程，最近更透過跨校遠距教學，為蘭嶼四所學校學生增加多元創新的課程，期盼未來更多合作。

台師大教創中心陳佩英提到，希望雙方藉由本次合作，提升台東縣學校學生多元學習與確保學生基礎學力，同時落實台師大大學社會責任和提升研究與實踐能量，未來雙方持續合作，共同創造在後疫情時代的在地教育政策實踐、混成學習模式、教育人才培育、知識創新、國際合作等新的發展可能，打造更優質、更符合在地教育需求與文化回應的教育環境。