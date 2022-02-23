基隆捷運第一階段拍板定案，將斥資425億設置13個站點，昨台北市長柯文哲質疑，營建成本增加，加上蓋捷運費用高，不相信經費只有這些。對此，基隆市長林右昌回應，工程本會隨物價調整增加預算，現在台北市政府所有計畫也都如此，不必為了批評而批評，好像怕基隆做太好。

林右昌表示，經費問題分成2個層次，第一個是計畫的經費和預算，其次是柯文哲提到的物價調整，譬如物價上漲、工資上漲，公共工程委員會本就有一套機制，工程會因物價調整而增加預算，其實台北市政府所有的計畫都一樣，因此，認為柯說的是兩碼事，不需混在一起談。

林右昌說，公共建設其實是為長遠發展作考量，不但不會債留子孫，反而是一項投資，特別是交通建設。他提及，很久以前高鐵施作時，不斷被評論，但現在大家都在享受這項建設帶來的便利，也讓全台灣變成是一日生活圈，現在從台北到高雄只要2個小時，最快甚至1個半小時就能抵達。

林右昌進一步指出，台北捷運板南線興建時，也被說是大錢坑，但現在是大台北都會地區許多通勤族都會搭乘，認為柯不必要為了批評而批評，好像怕基隆做得太好。

他提及，這次是從台北拉一條捷運到基隆，是大台北都會捷運路網的延伸，就像大家去到紐約、倫敦、到東京，一個1000萬人首都生活圈，一定會有一個國際空港、海港，這是用大眾捷運系統進行串連，不是過去大家想的城際交通，而是為了大台北都會圈發展的重要計畫。

另外，林右昌說，基隆捷運與汐東線整合不只發展河谷廊帶、解決基隆交通問題，甚至可以解決汐止塞車問題，未來還可能進一步改善內湖塞車問題。他提及，未來可以從東湖段再進一步研衍生到內湖，與現在台北市政府規畫的東環作銜接，未來在南港以東、汐止或大基隆地區要到內湖上班的民眾，不一定要再自己騎車、開車。