中部一家檳榔店老闆，遭店內未成年檳榔西施控訴，凌晨上班時遭到他強拖進後方小倉庫內，壓在她身上性侵得逞。老闆出庭時否認指控，反稱當時是在斥責對方上班時不要偷懶、睡覺。法官調閱監視器畫面發現，雙方以手勾手方式進入倉庫，A女在案發後2個多小時還在店內上班，且老闆離去時還微笑和他聊天，因無積極證據指證老闆犯案，且事隔1個月後才驗傷提告，以罪證不足，判老闆無罪

根據判決書記載，該名未成年檳榔西施控訴，109年2月某日凌晨2月4日凌晨0時許，老闆請她拿100元的檳榔給他，約隔1、2個小時又將她叫進去辦公室，他一直叫我看他嘴巴，還說是因為包的檳榔讓他吃破嘴，質問為何要這樣對他，然後說這樣該不該處罰，於是強行將她拉到隔壁小房間後強脫衣服進行性侵。

檳榔西施泣訴，因為遭到老闆壓著後一直有反抗，但他力氣比較大，而且他將門關起來，實在反抗不了，只能任憑老闆欺負。但是因為礙於工作，所以一個月後才去驗傷並向警方提告。

承但檳榔攤老闆則辯稱，當時確實以手勾拉女方一同進入店內之小倉庫，兩人在小倉庫內約待了十幾分鐘，但根本沒發生任何事情，反而是因為當時在倉庫內痛斥責女方上班偷懶、睡覺，並要求她到小倉庫內察看貨物受損狀況，並整理貨物。

法官事後調閱倉庫監視器發現，案發當日，女方至店裡上班至下班時，皆未發現有被拉至小倉庫情事，法官質疑，若女方確遭非禮或性侵連續4天，為何前3天均無女方所稱遭拉至小倉庫之監視器影像畫面可以佐證。且依人之常情，於上班處所無端遭人非禮或性侵後，短時間內情緒應尚難平復，通常都會找理由或藉口請假或不去上班，怎會之後連續3天都去同一處所上班，徒增遭人無端非禮或性侵之風險，不無可疑。

法官又調閱店面監視器發現，當天凌晨3時17分許，老闆以手勾手方式拉女方一同進入小倉庫，3時23分許，老闆走出小倉庫拿取辦公室書桌上的衛生紙後又走進去，3時29分老闆與女方先後走出小倉庫。

女方控訴就是在這時遭性侵。但女方並未離去，還留在店內上班，凌晨5點黃離開時，女方還走到副駕駛座旁與老闆聊天，當時她表情「面帶微笑」、「瞇眼發笑」、「身體微晃動貌似微扭捏樣」，最後還微笑轉身步入店內。

法官審酌，女方證訴均不足以補強指控，而證明老闆涉有犯行，況女方之指訴尚還有瑕疵，容有合理之懷疑存在，因此判檳榔攤老闆無罪。