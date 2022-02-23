北京清華大學、北京理工大學、同濟大學、東南大學、華中科技大學、廣東中山大學等6所985陸校今（23）日公布對台招生簡章。值得一提的是，往年從未公布對台招生名額的北京清華大學，今年宣布將招收20名台生。

近日大陸大學啟動2022對台招生，今年從單招改為聯招，報名時間一律是3月1日到31日，5月15日放榜。目前平台（https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／index.jsp）上包括上述6所陸校，已經有中國人民大學等22所985工程大學貼出招生簡章。

北京清華大學表示今年擬招收台生20人，學測要求是國英數3科頂標，且北京清華釋出的13類科系中，幾乎都要求數A頂標，只有社會科學類和法學類等2類允許以數B頂標報名。

面試方面，北京清華預計4月下旬至5月上旬舉行「2022年清華大學優秀台灣高中生雲上體驗營活動」，遠程線上深入瞭解該校學科專業發展，感受大學校園學習生活等，同時舉行線上面試。

北京理工大學對文組考生的學測要求是國英數社4科前標，對理組考生的學測要求是國英自3科前標＋數A頂標。5月上旬舉行複試。該校預定招收10人，但也聲明「擇優錄取，寧缺毋濫」。

同濟大學對申請理工經管及醫科類科系者的學測要求是國英自＋數A等4科頂標；對申請文科類科系者的學測要求是國英數＋社／自等4科頂標。將採線上面試，預定招收20人。

東南大學要求申請建築、工科試驗班、電子信息類、計算機類，以及理科試驗班的考生，學測數A頂標＋國英自等3科前標。約4月10日公布初審結果，第二階段是線上面試。預計招收10人。

其他16所已公布對台招生簡章的985陸校是：中國人民大學、中國農業大學、北京師範大學、中央民族大學、天津大學、大連理工大學、吉林大學、華東師範大學、南京大學、中國科學技術大學、廈門大學、山東大學、中國海洋大學、武漢大學、重慶大學、蘭州大學。

華中科技大學的學測要求是數A和自然2科頂標＋國英2科前標。面試時間另外通知。將依學生綜合成績錄取，綜合成績是面試成績（百分制）與國文、數學A、英文、自然4科總成績（折算為百分制）相加，若綜合成績相同，依次按國文、數學A、自然、英文成績確定錄取順序。預定招收不超過8人。

廣東中山大學對理組考生的學測要求是國英自＋數A成績總和達4科頂標總和；對文理兼招類科系的學測要求是國英數＋社／自等4科成績總和達4科頂標總和。面試前2周會以郵件通知考生。預定招生30名，但可視生源情況增加錄取名額。