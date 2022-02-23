新冠肺炎疫情至今造成國內逾2萬人確診，為提供染疫康復者更優質的照護，衛福部辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，提供出現急性感染後徵候群(Post COVID-19 Condition)相關症狀者的門、住診醫療、社會福利資源評估轉介及心理健康照護，並於衛福部官網開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區，製作淺顯易懂、圖文並茂的懶人包，協助民眾瞭解計畫內容，方便獲取相關指引與可運用資源等資訊。

染疫康復者6個月內有症狀可掛整合門診，參與醫院分布各縣市。(指揮中心提供)

健保署醫務管理組參議黃兆杰表示，染疫病友急性感染後，常需要跨科別協助，衛福部於去年12月13日為此公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，只要民眾解隔離後6個月，出現急性感染後徵候群相關症狀就可適用，主要科別為胸腔科及感染科，對於需要皮膚科、精神科、心臟內科等的民眾，都可由主責醫師安排共同會診，不需掛很多科別，只要掛整合門診就可以接受1次性的服務。按照文獻去看，急性感染者需要照護的時間為6個月，如果有新證據認為需要更多時間，也會研議調整。

黃兆杰表示，如此一來，病人也可以用一次的掛號費、部分負擔解決自己的問題。這項計畫，截至今日為止，已有89家醫院核定，民眾可以在網站上連接到目前有哪些醫院加入此方案。

衛福部表示，本計畫由核定醫療院所收治染疫康復者個案，整合門診、住院整合照護，提供醫療服務，增加民眾可近性；疾管提供染疫康復者指引、解除隔離資訊；醫事司編列本計畫健保醫療費用以外之費用預算；心口司提供心理衡鑑評估量表；長照司提供轉銜長期照顧資源；社工司轉介全國社會福利和救助資源。

圖為染疫康復者有症狀時的就醫流程。(指揮中心提供)

指揮中心呼籲民眾，面對新冠肺炎疫情，民眾應配戴口罩、勤洗手、維持良好個人衛生習慣、保持社交距離等之相關規範，降低病毒傳播力，如有不適症狀請盡速就醫，並確實告知醫師相關旅遊史及活動史，以保護自我及周遭親友健康，共同維護國內社區免於疫情威脅。