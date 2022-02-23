夏米雅身穿龍蝦裝現身，搭配瑜伽動作迅速出餐。（焦糖楓提供）

夏米雅、品牌創始人陳妍霖和營運經理分別穿上龍蝦裝、小豬和小牛裝。（焦糖楓提供）

夏米雅預告六月將再次發行創作專輯

擺脫「一片歌手」的封號。（焦糖楓提供）

「瑜伽女神」夏米雅（Miya）今(23日)擔任焦糖楓連鎖串燒店一日店長，連換龍蝦裝、露腰裝兩套造型，小露19.5吋蠻腰，助攻人氣與買氣。她自爆是鐵胃，曾經串燒最多吃50串，也因為熱愛美食，受邀出席活動一口答應，私下她也很懂情趣，曾Cosplay神力女超人跟閨密一起過萬聖節，也在曾在家扮性感小黑貓，笑說「這樣的打扮加上瑜伽動作，百分之三百可以增加與另一半的感情」。

夏米雅今天來捧場女性創業家，表示自己也想加盟，希望有機會促成合作，談到近況，她表示除了４月即將上線的「四核心瑜珈」課程，也將於6月發行新專輯，已經錄製完成，新歌歌詞會結合運動。她8年前曾發過專輯，卻是一片歌手，她說，被學生笑了很多年，自己也常笑自己，今年終於可以雪恥。

夏米雅分享當年從歌手轉型成瑜伽老師的過程，她說，當時太不紅，被好友李冠儀邀去做空中瑜伽一起拍美照，結果她一做就愛上了，她回想第一堂課「什麼都做不到」，她就每天投入3、4個小時慢慢練習，把筋拉開，成為知名瑜伽老師後，她仍未忘情唱歌，即將重返歌壇再度圓夢。

以現烤不油炸為主打的焦糖楓平價串燒連鎖品牌，今年邁向第11年，因為CP值高、食材新鮮、口味特別，獲得消費者青睞。夏米雅分享過去品嚐「焦糖楓」的經驗，當時店裡生意非常好、串燒也很好吃，不自主越點越多，現在更希望自己也可以加盟。