宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，今80萬元交保，宜檢將提抗告。宜蘭縣民進黨立委陳歐珀受訪表示，林姿妙捲入弊案讓宜蘭人擔心也傷心。

陳歐珀出席今中常會前受訪，他個人認為，應該給檢調更多偵辦空間，能夠更深入整個真相，儘速查明與結案，這是大家期待的。

他強調，林姿妙說，相信司法會還清白，國民黨指控要有根據，到底根據甚麼才說政治迫害追殺，否則捕風捉影，不符合現在法治社會的說法，這不會讓宜蘭人接受。

他表示，宜蘭人也知道這案子不是綠營發動，民進黨無從干涉或者進行這樣的政治陰謀，所以尊重司法，也期待司法、要求司法，儘速偵結還事實真相。

至於是否影響年底宜蘭縣長選情？陳歐珀表示，現在離選舉還有10個月，民進黨當然戒慎恐懼做好每件事情。宜蘭縣目前就是團結贏得勝選，縣黨部、四大公投或中二補選、罷免都積極團結投入，已經奠定一個好方向，希望黨中央就宜蘭縣長候選人徵召，至於個人，他已經一再宣稱就是把立委做好，全力支持民進黨候選人。