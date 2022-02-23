針對有周刊報導指台南市調查處詹姓調查官遭控包庇非法吸金，因陳姓男子以投資賭場可獲高額利息的名義，涉違法吸金，參與投資的游女，偕好友即南市調查處調查官詹孟訓作陪拉下線，陳男友人翟女幫忙發紅利，陳男得手6億元後逃逸，翟女淪代罪羔羊遭判刑，去年底投訴詹某被當吸金工具、卻未迴避，台南市調查處表示，投訴內容與事實有出入，全案正調查中。

據了解，這起違法吸金案發生在2016、2017年間，台南高分院去年底判決指出，翟女一、二審陳稱，游女曾提及有調查局人員投資，一切合法沒問題，案發後，游女所稱的調查局詹姓友人只要在她開庭之前，都會關心本案發展，並告知不要節外生枝搞到游女之類的話，但，詹於一審時作證，並無翟女所說情事。

台南高分院認為，若翟女所述為真，起訴與否的偵查主體是檢察官而非調查員，且游女是否遭起訴或定罪，與翟女本身是否構成犯罪，是兩回事，翟女所述，難以採認對其有利的認定。

台南市調查處指出，翟女近期向市調處督察投訴，投訴內容均為翟女在審理期間所主張過，目前仍在進行內部調查中。至於被投訴的詹男是市調處外勤調查員，於台南任職10年，工作積極，表現也不錯。詹男今天未受周刊報導影響，正常上班，他本人也透過市調處轉達，由於該案仍在進行內部調查中，他不便出面回應。