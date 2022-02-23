民眾黨發言人楊寶楨及「學姊」黃瀞瑩日前發表「大菊為重」言論，遭綠營痛批是嘲諷監察院長陳菊，引發歧視風波，未料主播張雅琴也加入戰局，反嗆「花瓶真的很殘破」。國民黨發言人、高市左楠區議員擬參選人白喬茵今（23）日力挺民眾黨雙姝，對於張雅琴發言「讓我嚇到吃手」，還爆料曾趴在地上幫張雅琴找耳環。

白喬茵今在臉書PO文指出，台灣民眾黨發言人被大主播利用媒體資源痛罵「花瓶真的很殘破」，讓她嚇到吃手，這種嚴重歧視女性參政的言論竟是出自於高權重的媒體人口中。

白喬茵認為，長得好看的女性從政者就該被罵花瓶嗎？楊寶楨、黃瀞瑩，有勇氣站出來為民發聲，就代表他們不是花瓶，就算彼此政黨立場不同，但一致的目標都是為這塊土地努力。

白喬茵還提到，21歲時在某電視台當工讀生，除了份內工作，每天中午還需要幫記者哥哥姊姊們跑腿、買便當，也曾被一個當紅主播使喚「妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下」，她就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環，「雅琴姐你應該忘了吧，我就是那個在趴在地上幫你找耳環的工讀生」。

白喬茵直說，我們都是這樣一步一腳印努力過來的，什麼苦都能吃，因為對公眾事務保有熱情，對媒體監督懷抱希望，現在我們要將所學貢獻社會，卻看到自己曾經景仰的媒體前輩公然用電視台的資源飆罵年輕的女性從者是殘破花瓶，後輩對您曾經的景仰真的蕩然無存。