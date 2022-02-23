台中市華興私立托嬰中心虐嬰事件，市長盧秀燕出面道歉，社會局也重啟調查，但有家長質疑，報案時警察推說沒空，對此，台中市警察局第四分局表示，家長22日臨時來電欲製作筆錄，承辦人員當時未在分局，已於23日中午12時30分至偵查隊製作筆錄，警方積極偵辦絕無推諉塞責，勿以訛傳訛。

時代力量台中黨部23日上午到市府前抗議時，指稱有家長抱怨，去警局報案時，警察竟回說沒空，質疑推諉，俟家長詢問為何不能做報案做筆錄，警方才接受報案做筆錄。

對家長不滿報案過程，警察局表示，針對虐嬰案積極偵辦

絕無推諉，外界傳聞，警方接獲報案卻稱沒空，絕非事實。

警察局指出，江姓家長20日檢視資料後，因故未製作筆錄

，後續江姓家長於22日臨時來電第四分局欲製作筆錄，承辦人員告知該時段未在分局，當事人表示23日才有時間，承辦人員即向職務代理人劉姓偵查佐慎重說明案情要點由其協助辦理，隨即再致電江姓家長溝通協調，並確認23日12時30分至偵查隊製作筆錄。

華興托嬰中心去年初即有家長投訴，去年2月9日第四分局南屯所接獲張姓被害人報案，稱其5個月大的女兒，在私立華興托嬰中心遭虐，當時張姓被害家長雖未提出傷害告訴，第四分局本於權責，於製作相關人等筆錄及調查相關證據後，即依刑法《妨害幼童發育罪》與《兒童及少年福利與權益保障法》，於去年2月18日辦理函送完畢。

警方表示，該案經移送地檢署後，由檢察官指揮偵辦，為協助勘驗資料、釐清案情，警第四分局也通知相關家屬至分局檢視資料畫面，依檢察官指示事項積極辦理。