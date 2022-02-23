17歲俄羅斯滑冰美少女特魯索娃(Alexandra Trusova)吸睛程度不輸15歲的瓦莉娃(Kamila Valieva)，他在長曲決賽獲得銀牌，接著於閉幕表演賽再度登場，以一襲「神力女超人」裝扮獲得滿堂彩，這一幕甚至讓在電影飾演女超人的影星蓋兒加朵(Gal Gadot)都注意到了！

⚡️BREAKING NEWS ⚡️



Wonder Woman, Alexandra Trusova, was congratulated by Wonder Woman fan, Gal Gadot on Weibo pic.twitter.com/f4r1MpQkHY — Chesca (@quadkween) February 21, 2022

特魯索娃於閉幕滑冰表演賽登場，一改屈居銀牌的悲憤情緒，調適好心情穿上神力女超人華麗套裝亮相，並頻頻展現高難度美技征服全場，而這竟然被本尊蓋兒加朵看見，她於微博帳號PO上特魯索娃美照表示：「我太喜歡了！謝謝妳特魯索娃。」

獲本尊認可特魯索娃也很有禮貌回覆了對方，相信特魯索娃未來在賽場上就是貨真價實的「滑冰女超人」！當然能克服心理上的障礙重回舞台很不容易，在冬奧長曲決賽特魯索娃完成5個四周跳，但最後仍不敵同胞好手席芭柯娃(Anna Shcherbakova)屈居銀牌。

i present the queen sasha russian rocket quad queen canteliver queen wonder woman real ogm alexandra trusova pic.twitter.com/POmhfWR3le — KT stan ✨ (@ktuohyfans) February 20, 2022

對此特魯索娃相當不甘心，賽後心情激動，被發現朝著教練吼叫，還哭花眼直言自己恨死滑冰了，她說：「我已三年沒贏得重大賽事，總是試圖達到目標，增加更多四周跳，我一個人待在這裡三個禮拜，沒有我的狗和媽媽，這就是為什麼我哭了！」

Alexandra Trusova dresses up as Wonder Woman dancing on the ice at Beijing 2022 Olympics, with @Junkie_XL’s #SnyderCut Soundtrack. pic.twitter.com/pcUheSFFdN — Tonys2K (@Tonys2KK) February 20, 2022

這事件之後也成為焦點，不過相信她已成功克服了心魔，重新以亮麗姿態回到場上為大家表演，更獲得蓋兒加朵讚賞，這一切肯定非常值得。此外今天俄羅斯奧會於莫斯科舉行冬奧慶功典禮，特魯索娃也有出席，並抱著她念念不忘的寵物狗上台，再次成為媒體寵兒！