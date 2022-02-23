高雄每年冬季飽受空汙影響，台電23日舉辦台電大林電廠燃氣機組更新改建計畫說明會，南部反空汙聯盟則先行至高市府四維行政中心抗議，質疑高雄市長陳其邁先前提出「加速減少燃煤，替換天然氣發電」，但此次大林電廠燃氣機組更新改建計畫書中卻只增加新燃氣，未減少燃煤數量，且空汙抵換竟能超前預支，令環團相當不解。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，先前陳其邁曾說要「加速減少燃煤，替換天然氣發電」，但此次改建計畫卻只增加新燃氣，並未減少燃煤，根本是變相擴建發電機組，大林電廠擴建將增加140萬瓩容量的2部燃氣機組，年需14億立方米的天然氣。天然氣是「過渡能源」，且仍有高碳排和高暖化溫室氣體甲烷等問題，並非「潔淨能源」。

王文心博士表示，根據環保署資料，2020年10月至2021年3月的空汙季，全國空品良好比率北北基超過55％，但高雄市卻僅有1.85％，全台敬陪末座。根據科學實證指出，懷孕婦女若暴露在高濃度的空污中，容易產下低體重的胎兒，影響兒童的呼吸、免疫系統、及大腦、心臟和代謝，妨礙兒童的認知和溝通能力發展。

大林蒲居民、要健康婆婆媽媽高雄團長洪秀菊質疑，大林廠燃氣機組改建環評書中的空汙抵換量有所疑義，一部6號機竟可以抵換775公噸的帶排放空汙量，難道空汙抵換量可以超前預支，還是政府公開的排放量資料有「暗帳」，希望相關單位出面說明清楚，免得有「作弊」的嫌疑。

對此，高市府環保局表示，大林電廠燃氣機組相對於燃煤機組減少約35％碳排放、35％氮氧化物及100％硫氧化物排放，市府將依「高屏總量管制」、電力業加嚴標準及既定減煤期程嚴格把關。

台電大林廠新設2座燃氣機組的空汙排放量，應依「固定汙染源空氣汙染物實際削減量差額認可保留抵換及交易辦法」取得足額抵換量，並無新增排放量。另已於去年公告「高雄市電力業加嚴標準」，針對新設複循環燃氣發電機組訂定氮氧化物排放標準為10ppm，台電大林廠於環評承諾為5ppm，空汙改善承諾不變。