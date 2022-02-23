新北市勞工局近日接到一封民眾感謝信，要求表揚局內員工，經了解，原來寄件人林先生是名退休勞工，因公司寄件申請註銷勞退準備金專戶，勞工局進而發現公司未給付林先生舊制退休金，主動聯繫勞雇雙方並認真監督，雖然一度被誤認為詐騙集團，但最後讓勞工順利領回44萬元，特別來信表達謝意，「這種優秀員工應以嘉許、表揚」。

承辦的就業安全科陳姓同仁表示，當初致電林先生說明時，突如其來的好事讓他不可置信，甚至反問「為什麼不發公文過來？」，後來同仁靈機一動，請林先生撥打1999，再透過市府總機轉接，確認是來自政府單位的通知，才解除心防，她笑說：「很多勞工只記得勞保老年給付，忘了還有一筆舊制退休金，很高興能幫忙林先生領到退休金！」

勞工局長陳瑞嘉說明，本案承辦同仁在辦理公司申請註銷勞退準備金專戶業務時，發現林先生在勞退條例施行前已在公司任職，並於勞退條例施行時選擇適用勞退新制。因領取勞保老年給付，有2019年9月的勞保退保紀錄，但仍繼續任職到2021年8月離職，此時已符合勞基法退休條件，卻誤以為勞保老年給付就是舊制退休金，而未向雇主請領，雇主也因不諳法令而未主動給付，經過勞工局向勞資雙方說明後，雇主即儘速給付勞工40餘萬元退休金。

勞工局表示，勞工在勞退新制施行前已在同一公司任職，且符合勞基法第53條自請退休條件 （即在同一事業單位工作年資達25年，或工作年資達15年且年滿55歲，或工作年資達10年且年滿60歲），即可向雇主申請退休，此時雇主不能拒絕，且應一次發給舊制退休金。

另提醒舊制退休金的請求權時效為5年，勞工若發現自己離職時已符合退休條件，雇主尚未給付退休金，此時應儘速向雇主提出申請，以免超過請求時效。

陳瑞嘉進一步說明，自勞退新制開始實施後，針對選擇適用新制的勞工，原本的舊制年資仍繼續保留。由於雇主經常會忽略舊制勞工退休金權益，勞工局在公司申請領回勞工退休準備金時，均會嚴格把關，如發現公司尚有給付義務，即會要求補發，以保障勞工權益。