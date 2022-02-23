台灣日前通過「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，增訂針對大陸的「經濟間諜罪」，大陸國台辦發言人馬曉光23日回擊，台灣當局此舉是將正常交流合作污名化。

馬曉光指出，兩岸經濟交流合作給兩岸民眾特別是台灣企業和民眾帶來實實在在的利益，這是誰也不能否認的事實。

馬曉光表示，一段時間以來，民進黨當局出於政治私利，以各種藉口，不斷通過「修法」、「修例」等方式，不擇手段、變本加厲阻撓限制兩岸正常交流合作，而且還把這種正常交流合作污名化，令人不恥。

馬曉光說，民進黨當局這些倒行逆施，只會損害廣大台灣同胞的利益。就以台灣的產業人才為例，他們只能坐困愁城，在台灣拿低薪。

行政院長蘇貞昌日前指出，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年紅色供應鏈滲透台灣產業情形愈趨嚴峻，以各種手段磁吸我國高科技人才，竊取國家核心關鍵技術，並時有刻意規避我法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來臺投資等情事，對我資訊安全、經濟利益、產業競爭力，與國家安全等，均造成相當危害。

蘇貞昌表示，為回應社會各界期待，保護高科技產業，防止重要關鍵技術外流，有必要於法制面建立更嚴密完善的國安防線，加以有效管理並遏止不法。