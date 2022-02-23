一名女網友在Dcard崩潰發文表示自己是個很有潔癖的人，某次回家，竟發現自己房間一團亂，有吃完的便當，喝完的飲料，吃到一半的餅乾，甚至還有用過的保險套，另她非常傻眼，詢問弟弟怎麼回事，他居然回「只是帶女友打水球」，貼文一出網友紛紛表示:「好沒水準，還不收拾乾淨，傻爆眼」、「他自己沒房間？」、「把潤滑液擠在你弟床上」、「你要慶幸你還沒當姑姑」、「直接把他製造的東西，丟去他房間」。

原PO在網路社群Dcard發文《弟弟在我房間打炮》，文中提到，某日外出回家時，發現房間一團亂，就知道弟弟又帶女友去她房間，原po表示，自己是一個很有潔癖的人，但又礙於房門只能從裡面鎖，只能不斷的告誡弟弟不要進她房間。但弟弟卻屢勸不聽，一次比一次還誇張，這次甚至還把吃完的便當，喝完的飲料，吃剩的餅乾，丟在她桌上，最讓她忍無可忍的是，居然還在房間裡面找到用過的保險套!找人來理論，弟弟卻回:「只是帶女友打水球而已」讓她氣到發文痛罵。

不少網友看到後紛紛留言表示: 「好沒水準，還不收拾乾淨 傻爆眼」、「他自己沒房間？」、「好噁，快去換鎖啦」、「你要慶幸你還沒當姑姑」、「直接把他製造的東西，丟去他房間」、「那妳可以去他房間拉屎」、「把潤滑液擠在你弟床上」。