台南大學教授陳坤宏因感念父母親生前雖勤儉持家，卻十分重視地方服務，23日在家族親友見證下，返鄉捐贈「觀音力」物資送餐車給水上鄉公所。（水上鄉公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立台南大學教授陳坤宏因感念父母親生前雖勤儉持家，卻十分重視地方服務，23日在家族親友見證下，返鄉捐贈「觀音力」物資送餐車給水上鄉公所，未來將投入獨居老人、弱勢家庭送餐、送物資使用，水上鄉長劉敬祥對陳坤宏善行表示感謝，也說公所會善用這輛車，讓服務效益好好發揮。

陳坤宏說，父親陳水塗和母親劉素桃都是水上鄉南靖人，父親還曾擔任7屆鄉民代表，父母生前開柑仔店勤儉持家，養育子女成家立業，也十分關懷弱勢鄉民，因母親生前是佛教徒，所以送餐車取名「觀音力」，既緬懷父母，也回饋遺愛給水上人。

劉敬祥表示，水上鄉身心障礙人數達3700人，佔總人口比率7.6％，遠高於全國平均值5.1％，65歲以上長者人數突破6000人，佔總人口12％，建構完善的社福環境，補充政府部門長照服務及社會救助不足，刻不容緩。

今捐贈儀式，在劉敬祥、公所秘書江佩曄、靖和村長蘇慶光、南和村長羅錕毅等人和陳坤宏家族共同見證下圓滿完成，劉敬祥強調，會用心提供優質服務，積極關懷獨居老人、弱勢家戶，把有限資源發揮最大效益。