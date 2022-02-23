金門內洋靶場在2004年底發生大火事故，黑色濃煙直沖天際。（中時資料照片／李金生攝）

金門內洋靶場在2004年底發生大火事故，時任縣長李炷烽（中）趕赴現場了解。（中時資料照片／李金生攝）

立委陳玉珍（左）協調陸軍斥資新台幣3000萬元，在靶場周遭施作避彈牆，希望可以降低影響程度。（陳玉珍國會辦公室提供）

曾發生大火事故的金門內洋靶場，流彈和噪音一直困擾鄰近村莊居民，甚至有人反映幼童飽受驚嚇，還要帶去「收驚」安神。立委陳玉珍協調陸軍斥資新台幣3000萬元，在靶場周遭施作避彈牆，希望可以降低影響程度。

陳玉珍表示，她在審查2022年度總預算時，已與陸軍司令部參謀長章元勳協商，敲定撥款3000萬元在靶場周遭施作避彈牆，降低流彈四射跟噪音帶來的環境影響，並要求在2022年發包完成。

針對金沙鎮大洋里民建議比照防制航空噪音安裝氣密窗部分，陳玉珍也表示，未來將持續與陸軍司令部協調，希望能夠爭取「睦鄰經費」提供靶場周遭住戶施作「隔音氣密窗」，以降低居民生活的干擾。

陳玉珍說明，環保署長張子敬在答覆她質詢時指出，軍事靶場噪音涉及國防，並不適用環保署的噪音相關管制法令，但環保署會與國防部共同檢討「軍事機關及其所屬單位之場所工程設施及機動車輛航空器等裝備噪音管制辦法」，協助解決當地居民噪音問題。

緊鄰大洋里的內洋靶場在2004年底曾發生火警，濃煙直沖九霄雲外，有如黑色龍捲風的駭人景況，全島幾乎都可一見。次年5月該靶場再度發生輪胎背彈牆大火事故，讓人窒息的濃煙隨風飄散，距離600公尺的多年國小瀰漫惡臭戴奧辛，還因此停課1天，讓鄰近村莊的居民苦不堪言。

在日前1場包括立委陳玉珍、金沙鎮長吳有家、金防部政戰主任張榮順、縣府民政處長蔡西湖、大洋里長吳有泰及數十位里民參加的座談會中，也建議軍方在清明前後10天內，不要排定射擊訓練，讓鄉親可以安心上山掃墓。