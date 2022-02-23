新北市推動2050新北淨零碳，新北市環保局，市府團隊組成零碳城市推動小組，擬定80項執行計畫，現正擬定《新北市零碳城市自治條例》，將針對建築物動力設施改用省電設備、工業燃油退場，與高里程物流、外送業者運具電動化等大方向，力拚淨零碳目標。

環保局長程大維23日表示，環保局2022年6大目標有「沙灘海岸全數認養」、「環保兩用袋使用再生塑膠」、「AI影像辨識取締噪音車」、「汽電共生燃煤鍋爐退場」、「新北智能E好宅」及「公布2050淨零碳排路徑」，運用「環保五力」執法力、乾淨力、循環力、環教力及減碳力全力執行。

其中為達到2050新北淨零碳目標，現正擬訂《新北市淨零碳城市自治條例》，在建築節能、循環經濟、綠色產業能源轉型等方向，逐步翻轉新北市成為零碳城市。

環保局低碳社區發展中心主任李俊毅表示，以建築為例，目前主要是針對照明與空調著手，但真正最耗電的是建築內的動力設備如電梯等。

未來希望在專家學著研究下，根據未來動能設備科技發展情況，希望建築至少要使用到「一級能效」動力設備，真正達到節能。

另在工業部分，新北市今年底就要完成燃煤鍋爐全數退場目標，李俊毅說，接下來排碳量第二高的燃油鍋爐，也會將透過自治條例展開退場，改使用較乾淨的天然氣等燃料。

最後在交通運輸方面，李俊毅說，目前公部門運具電動化已經陸續展開，未來將推動車行里程數很高的物流業者與外送業者轉型電動化。

另外市府也將利用中央未來收取的碳費成立新北氣候基金，提供社區、企業、家戶與校園使用，讓設備能效升，創造零碳宜居環境。