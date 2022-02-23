張宇（左）日前接受主播謝佑昀專訪。（東森提供）

情歌天王張宇為宣傳新歌《我們盡力了》接受東森娛樂專訪，與東森數位主播謝佑昀暢聊近30年來的音樂心路歷程。他跟妻子十一郎既是工作上的合作夥伴，也是多年甜蜜夫妻，不吝嗇分享夫妻相處之道。而謝佑昀本來就是張宇多年的歌迷，坦言這次專訪緊張到不行，採訪時一度講話時聲音在發抖。

謝佑昀和媽媽都是張宇的粉絲，笑說從小跟著媽媽聽他的歌，母女兩的願望是一起去看張宇的演唱會，自己更是每到KTV必點偶像的歌來唱。「確定要採訪張宇後，我又緊張又興奮，這幾天都循環播放他的歌。採訪時我真的緊張到不行，這幾年來都沒這麼緊張過。」謝佑昀還說連剪接師看了採訪畫面，都發現她是張宇的迷妹，因為她看到張宇超級興奮，連眼睛都在發光。

張宇與妻子十一郎自12歲就相識，兩人至今仍無話不聊，就連分開時都能用Line講一整晚的話。去年十一郎生日，張宇更寫了一封情書獻給妻子，細數愛妻許多優點，字句真摯感人。他感性表示：「我不太能想像生命中沒有她會怎樣，她就是個拉住我的人，但我要往外飛的時候，她又會成為我的翅膀。」

被問到維持夫妻多年甜蜜關係的方法，張宇透露3點秘訣，一個是生活要有樂趣、幽默感，以及有事一定要溝通，該吵架就吵架，但一定要把話講開。而最重要的就是男生要懂得示愛，行動上、言語上都是，他現在都會甜言蜜語和稱讚老婆，就連在外面也不會避諱。

張宇笑說：「其實我年輕時也不懂，完全不是個浪漫的人，是這麼多年來慢慢體悟到的。譬如我過去吃飯也不會幫她夾菜，就是自己吃自己的。直到有次跟張清芳吃飯，被她念了我才知道，現在就都會幫她夾菜、剝蝦。」