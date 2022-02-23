迪奧全球彩妝大使Jisoo 智秀展現美麗肌膚質感。（迪奧提供）

娜塔莉波曼拍攝迪奧廣告幕後花絮。（迪奧提供）

全新迪奧超完美持久底妝系列情境圖。（迪奧提供）

迪奧超完美持久柔霧粉底液 ＃1W 30ml，2400元。（迪奧提供）

女星娜塔莉波曼以積極、自信形象接下迪奧超完美持久底妝系列代言，今年迪奧特別以閨蜜為訴求，找來眾多女星坐鎮，包括曾之喬、南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（智秀）都為品牌拍攝形象大片，展現完美底妝，為新品助陣，更為迪奧天后宮添熱鬧。

迪奧超完美持久底妝以姊妹情誼的概念，訴求即使不同膚色、不同年齡、不同臉孔也能擁有透亮底妝，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips在2019年推出業界首款擁有柔光與柔霧兩種妝效的粉底液，迄今已在全球銷售超過百萬瓶，今年再升級迪奧超完美持久粉底液，全面耐熱抗汗，有效抵禦高溫及潮濕的悶熱環境，其中柔霧粉底液更擁有不易沾染之效，也很適合口罩妝。

這次共推出2款妝效及28款色選，全面滿足所有膚色需求即日起於「DIOR線上旗艦店」購買全新迪奧超完美持久粉底液消費滿3600元，即贈限量「DIOR超完美化妝包」；消費滿 4500元 再贈MISS DIOR香氛美體精巧禮，數量有限、贈完為止。