台灣職籃聯賽P. LEAGUE+本賽季加入全新隊伍「新北國王籃球隊」，獲得豪華車品牌奧迪（Audi）挹注，台灣奧迪宣布贊助新北國王隊。台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「我們很興奮能與新北國王隊結盟，就像奧迪作為電動車的引領者，並將其永續發展的精神拓展至台灣，激發強大的進化能量，齊向新生代族群發聲，共同喚醒對未來的熱情，也鼓勵挑戰現狀的積極心態，展現新世代的熱血態度。」

新北國王隊總經理由籃球界指標性人物毛加恩擔任，過去曾二度以國手之姿代表台灣出戰瓊斯盃，在高掛球衣後以經營管理者的身分重返籃球界，為球壇佳話。新北國王隊執行長陳信生表示：「新北市是擁有全台最多籃球觀眾的城市，十分樂見企業投入台灣職業籃球，奧迪與新北國王都讓新世代充滿激情，共同凝聚雙北奧迪車迷們與籃球愛好者的熱情，新北國王與奧迪跨界聯手，將創新精神、勇於自我挑戰的態度，在奧迪與觀眾的支持下蓬勃發展。」