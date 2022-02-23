中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（7例）、菲律賓及越南（各4例）、新加坡及日本（各2例）、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大（各1例）移入；另26例調查中。入境日介於去（2021）年12月23日至今（2022）年2月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6216454例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6196027例排除），其中20156例確診，分別為4708例境外移入，15394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。