連續春雨濕凍的天氣在228的3天連假轉晴，加上正逢新竹縣櫻花熱季，各風景區預期會湧現返鄉旅遊的人車潮，新竹縣警局針對易壅塞路段、風景遊憩區與觀光景點及周邊聯絡道路，預先規畫交通疏導措施，期讓民眾都能享有安全、舒適的假期。

縣警局指出，228連假期間可能車多路段，包括關西鎮六福村主題遊樂區、北埔、內灣老街商圈及尖石風景區等知名觀光遊憩區，警方將在國3關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道機動執行交通疏導管制。

為避免風景區交通壅塞，縣府規畫替代道路為，關西六福村從國道3號走118縣道、竹18線到六福村。北埔老街從台68線轉北興路走台3線到北埔老街。

北埔老街因「茶金」吸引遊客造訪，若停車空間不足，警方會適時封閉台3線南下方向左轉南興街的路口，引導車流直行至中山路口再轉入老街，避免車輛在路口回堵。

由北埔老街或綠世界離開的車輛，建議行駛替代道路，警方將引導走台3線南下到中山路口右轉，往國道3號寶山交流道。進入竹東準備上台68快速道路的車輛，則可由台3線與中正南路口左轉，行駛中正南路、工業一路，再左轉北興路一段後上台68快速道路。

容易出現塞車的內灣和尖石風景區規畫替代道路為，關西方向從內灣120線、永豐橋口直走到十分寮路口右轉台3線。

往竹東方向從內灣120線到永豐橋左轉，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線。或從內灣大橋走內豐道路，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線。