高小糕在〈我心龐克〉MV中性感入鏡。「貓咬貓工作室」提供

高小糕在〈我心龐克〉MV中性感入鏡。「貓咬貓工作室」提供

曾獲金曲獎最佳裝幀設計的「白目樂隊」主唱高小糕宣布單飛出輯！她推出個人首支單曲〈我心龐克Love is Punk〉，邀請厭世少年主唱阿國、倒車入庫主唱里鳳齊力吶喊。高小糕表示：「雖然單飛作音樂很辛苦，加上各種人生迷惘，但遇到兩位靈性相通的龐克辣弟仔，讓我更加了解自己要成為一位令自己都無比尊敬的龐克Girl！」

高小糕過去是白目樂隊主唱，有「龐克暴女」稱號，2022年樂團規劃有所變動，她決定以個人之姿發表作品，褪去過往暴女性格，進化成「龐克妖女」姿態，繼續從女性觀點搖滾歌唱，希望替更多自覺邊緣、次文化的辣妹，找到心靈支柱能量。她成立全新音樂廠牌「SOFT PUSSY」，她表示：「目前獨立音樂都太過男人味，所以才想做一個屬於自己的廠牌，未來也想尋找其他陰性柔軟力量，創造屬於台灣女性音樂風貌。」

首發單曲〈我心龐克〉邀請當今獨立樂團兩位龐克主唱，包含厭世少年阿國與倒車入庫里鳳合力讚聲，共同為生活苦悶而高歌。高小糕笑說：「自己很像是一位龐克大姊帶著兩位龐克弟弟勇闖歌壇，很感謝他們給我很大的能量跟鼓勵，加上跟他們對音樂的想法相近，才能完成這首龐克到底的搖滾歌曲。」此外，單曲還請到滅火器鼓手柯光助陣，昔日白目樂隊戰友范仲瑜擔任製作人，高小糕也表示：「成為獨立發行音樂人後，許多事情都要自己面對，同時還要顧及正職工作，雖然每天都很累，卻也催生出〈我心龐克〉的裡面，無論生活過得如何，都要做一位令自己都無比尊敬的龐克Girl！」

〈我心龐克〉MV在林森北路一間老舊旅社拍攝，向來大方性感解放自我的她，直接不穿內衣入鏡，表達女性身體自主的鮮明形象。高小糕除了在房間大飆吉他外，也上演一段尋找身分認同的奇幻旅程，上一秒還在旅社摸索，下一秒戴上特製頭具，象徵一位龐克妖女正式誕生。另外也到六張犁地下道取景，高小糕僅穿一件豹紋外套，冒著低溫來回奔跑，展現歇斯底里瘋狂個性。她表示過癮：「這首歌跟MV都真正表現內心想要繼續玩音樂的決心，希望新的一年大家勇敢做自己想要的搖滾夢。」